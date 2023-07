Club van Gerrard betaalt grof geld voor 33-jarige Henderson; oud-Ajacied verlaat Al-Ettifaq

Steven Gerrard is nog niet al te lang actief bij Al-Ettifaq, maar is nu al bezig met een renovatie van de selectie. Vandaag haalde de Liverpool-legende een andere Liverpool-legende naar de Saudische club, namelijk Jordan Henderson. Ook zag Gerrard vandaag een andere speler vertrekken die wij in Nederland maar al te goed kennen.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar donderdagmiddag is de transfer van Henderson naar Al-Ettifaq dan eindelijk wereldkundig gemaakt. De middenvelder was al een tijdje persoonlijk rond met de club. Henderson speelde sinds 2011 bij Liverpool en kwam bijna vijfhonderd wedstrijden in actie voor The Reds. In vier seizoenen speelde hij zelfs samen met zijn nieuwe trainer: Gerrard.

Artikel gaat verder onder video

Naar verluidt gaat de 33-jarige Engelsman voor zo’n veertien miljoen euro naar de Saudi Pro League. Daarnaast gaat hij volgens bronnen zijn salaris verviervoudigen en een contract tekenen voor drie seizoenen. Al-Ettifaq presteert in recordtempo nieuwe spelers sinds de komst van Gerrard. Jack Hendry en Moussa Dembele trokken sinds de komst van de oefenmeester naar de club.

Younes

Een speler die het team van Gerrard gaat verlaten is Amin Younes. De aanvaller die voorheen uitkwam voor onder meer Ajax en FC Utrecht meldt via zijn eigen Instagramaccount dat hij zijn contract heeft laten ontbinden. Younes, verder bekend van zijn conflict met RKC-trainer Henk Fraser, gaat zijn conditie op peil houden in Düsseldorf, waar hij gaat wachten op een nieuwe uitdaging.