Cristiano Ronaldo krijgt veeg uit de pan: ‘Hij heeft veel te veel shisha gerookt’

De uitspraken die Cristiano Ronaldo onlangs deed over de ontwikkeling van de Saudi Pro League, zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij oud-speler Michael Lahoud. De Portugese superster van Al-Nassr zei onder meer dat de Saudi Pro League 'veel beter is dan de Major League Soccer' en voorspelde daarnaast de Saoedische competitie de Turkse en de Nederlandse competitie binnen een jaar voorbij zal gaan.

"Ik ben nu 38 jaar oud en het voetbal in Europa heeft een hoop kwaliteit ingeleverd", vertelde Ronaldo dinsdag in het Portugese Faro, waar hij met Al-Nassr op trainingskamp is. "Alleen de Premier League springt er nog bovenuit. Die competitie ligt echt een straatlengte voor op de andere competities in Europa. Over een jaar zal de Saoedische competitie de Turkse en de Nederlandse competitie voorbijgaan. En de Saudische competitie is veel beter dan de Amerikaanse."

Artikel gaat verder onder video

De woorden van Ronaldo zijn verkeerd gevallen bij Lahoed, oud-voetballer van onder andere Philadelphia Union, New York Cosmos en Miami FC. "Ronaldo heeft veel te veel shisha gerookt", zegt de oud-middenvelder uit Sierra Leone bij CBS Sports. "Het is een belachelijk statement om te zeggen dat de Saudi Pro League binnen een jaar beter zal zijn dan de Turkse en Nederlandse competitie.”

Lahoed kan de uitspraken van Ronaldo over de Major League Soccer onmogelijk los zien van de presentatie van Lionel Messi bij Inter Miami, eind vorige week. "Zijn uitspraken komen net na de presentatie van Lionel Messi. Net wanneer Messi uitspreekt om het spel dichter bij Noord-Amerika te brengen met het oog op het WK 2026, krijgen we dit te horen van Ronaldo. Het gaat allemaal om Messi en om relevant blijven.”