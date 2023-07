Daley Sinkgraven hakt knoop door en tekent bij Spaanse promovendus

Daley Sinkgraven dook recentelijk nog op bij zijn voormalige club sc Heerenveen, maar heeft nu een nieuwe werkgever gevonden. De 28-jarige linksback annex middenvelder vervolgt zijn loopbaan in Spanje, waar hij een tweejarig contract tekent bij UD Las Palmas.

Dat heeft de club dinsdag via Twitter bekendgemaakt. De Spanjaarden hoeven geen transfersom te betalen: Sinkgraven liep deze zomer uit zijn contract bij Bayer Leverkusen, waar hij de afgelopen vier jaar speelde. Met zijn nieuwe club, die afkomstig is van de Canarische Eilanden, speelt hij komend seizoen in LaLiga. Las Palmas promoveerde afgelopen seizoen na vijf jaar terug naar het hoogste niveau.

Sinkgraven brak door in het shirt van sc Heerenveen, waar hij voornamelijk als middenvelder actief was. Na twee seizoenen in Friesland telde Ajax zeven miljoen euro neer om hem over te nemen. In Amsterdam werd hij omgeturnd tot linksback, op die positie had hij een aandeel in het bereiken van de finale van de Europa League in 2017 onder trainer Peter Bosz en werd hij een jaar later onder Erik ten Hag voor het eerst in zijn loopbaan kampioen van Nederland.

Diezelfde Bosz zou Sinkgraven uiteindelijk naar Duitsland halen. Bij Bayer Leverkusen werd hij als linksback echter nooit een vaste waarde, waardoor hij nu uit zijn contract loopt. Afgelopen week dook hij weer op in Heerenveen, maar die club hoefde zich geen illusies te maken over een terugkeer van de verloren zoon, zoveel was direct duidelijk. Met het tekenen bij Las Palmas heeft Sinkgraven zijn gewenste nieuwe avontuur in het buitenland nu te pakken.