Danilo verlaat Feyenoord en gaat met bijzonder rugnummer bij Rangers spelen

Feyenoord heeft afscheid genomen van Danilo. De Rotterdamse club meldt vrijdag via de officiële kanalen dat de 24-jarige spits is verkocht aan Rangers. Met de transfer is naar verluidt een transfersom van ongeveer zes miljoen euro gemoeid. Danilo beschikte bij Feyenoord over een contract dat nog drie jaar doorliep.

"Toen ik afgelopen zomer naar Feyenoord kwam had ik me niet kunnen voorstellen dat het zo'n bijzonder jaar zou worden", neemt Danilo afscheid. "Ik ben de club en de supporters ontzettend dankbaar dat ze mij meteen in de armen hebben gesloten en ik heb iedere wedstrijd mijn best gedaan om die waardering terug te betalen. Ik ben er trots op dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren aan het landskampioenschap en dat ik onderdeel heb mogen uitmaken van een fantastisch team aan spelers en stafleden. Deze mooie ervaring in het shirt van Feyenoord neem ik voor altijd met mij mee."

Feyenoord nam Danilo een jaar geleden transfervrij over van Ajax. Waar de Braziliaanse spits het seizoen begon als basisspeler, werd hij op een gegeven moment in de pikorde voorbijgestreefd door Santiago Giménez. Desalniettemin kwam Danilo in elke wedstrijd - nationaal en internationaal - van Feyenoord in actie. Bij Rangers gaat Danilo spelen met rugnummer 99. Zijn concurrent, Cyriel Dessers, heeft rugnummer 9.