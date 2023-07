'David De Gea verschijnt op radar 33-voudig landskampioen'

Bayern München denkt volgens de Duitse krant BILD aan de komst van David De Gea (32). De Spaanse doelman is transfervrij nadat hij deze zomer na twaalf seizoenen uit zijn contract liep bij het Manchester United van Erik ten Hag.

De Duitse Rekordmeister beschikt momenteel met Manuel Neuer (37) en Yann Sommer (34) over twee ervaren doelmannen. Eerstgenoemde is op de weg terug van een beenbreuk die hij kort na het WK in Qatar opliep tijdens zijn ski-vakantie. Sommer kwam als Neuers vervanger over van Borussia Mönchengladbach, maar lijkt alweer op weg naar de uitgang in München.

Sommer zou namelijk op de radar van Internazionale zijn verschenen nadat die club eerste doelman André Onana uitgerekend naar De Gea's vorige club Manchester United zag vertrekken. Volgens BILD-journalist Tobias Altschäffl hikt de verliezend finalist van de Champions League echter aan tegen het prijskaartje van zes miljoen euro dat Bayern om de nek van de Zwitser zou hebben gehangen. Sommer zou intern al wel hebben aangegeven de stap naar Milaan graag te willen maken, zeker als hij komend seizoen achter Neuer op de bank zou belanden.

Imposant rijtje

De Gea wordt door BILD in ieder geval toegevoegd aan het rijtje keepers die door Bayern wordt begeerd. Daarop komen ook Wojciech Szczesny (Juventus) en David Raya (Brentford), Giorgi Mamardashvili (Valencia) en Yassine Bounou (Sevilla), Robert Sánchez (Brighton) én Kamil Grabara (FC Kopenhagen) voor. In tegenstelling tot dat zestal is hoeft Bayern voor De Gea geen transfersom op tafel te leggen. Daar staat tegenover dat de doelman een torenhoog salaris van zo'n tien miljoen euro op jaarbasis zou eisen. Om die reden zou hij een aanbieding van Internazionale, dat niet meer dan de helft van dat bedrag bood, naast zich neer hebben gelegd.