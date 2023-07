Derksen jaagt discussie aan in De Oranjezomer: 'Kan hier zo giftig om worden'

Johan Derksen werd dinsdagavond weer even in de uitzending van De Oranjezomer gehaald. Hoewel de tv-analist geen rol kreeg in de tijdelijke talkshow als vervanger van Vandaag Inside, komt hij op verschillende momenten wel terug. Eerder telefonisch en ditmaal met een interview vanuit zijn huis. Met zijn uitspraken zorgde hij bij de gasten aan tafel toch weer voor een fanatieke discussie: vooral Raven van Dorst en Rutger Castricum lieten zich gaan na de suggestie van Derksen. "Ik kan hier zo giftig om worden", reageerde Raven uiteindelijk geagiteerd.