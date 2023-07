Hélène Hendriks ving bot over idee met Johan Derksen: 'In bescherming genomen'

Hélène Hendriks heeft geprobeerd om Johan Derksen in de talkshow De Oranjezomer te krijgen. De presentatrice heeft gekeken of de Snor voor een (korte) periode kon aansluiten, maar stuitte op enkele bezwaren. Hoewel Hendriks het graag had gewild, kwam er geen toenadering tot de 74-jarige tv-analist.

Dat vertelt Hendriks bij Radio538. “Ik had het heel graag gewild en Johan zelf misschien ook wel”, zei de presentatrice over de suggestie om Derksen een week eerder uit zijn vakantie te halen en dan nog een weekje bij De Oranjezomer aan te laten sluiten. Of mogelijk in een andere rol te betrekken. Vrijdagavond werd Derksen telefonisch even in de uitzending getrokken over de val van het kabinet en ging meteen minutenlang lang los.

“Maar over zes weken beginnen de mannen weer en zij gaan bijna een volledig jaar door met uitzenden. Ik doe dit maar zes weken”, zei Hendriks. “Zij moeten dit een jaar lang doen. Johan rijdt elke dag vanuit Grolloo. Anderhalf uur heen. Anderhalf uur terug. En dat ie-de-re dag, behalve het weekend. Maar dan moeten ze alles volgen. Dus moeten de mannen rust hebben. Ik had het graag gewild, maar ik snap dat ze bescherming genomen worden.”

Door wie dat in bescherming genomen werd gedaan, zei Hendriks er niet bij, maar aannemelijk is dat het vanuit de directie is aangegeven. Hendriks blikte in de uitzending vooruit op de eerste week De Oranjezomer en gaf aan dat het meer moet gaan dan over sport alleen. “De mensen moeten een lach hebben gehad, zoals dat ook vaak bij Vandaag Inside het geval is. Maar er komen ook serieuze onderwerpen langs, daar kun je niet omheen.”

In de eerste week zat Özcan Akyol in de uitzending aan de kop van de tafel: die positie wordt in de komende weken telkens gerouleerd. Hendriks gaf al enkele namen prijs van die daar gaan zitten: “Jack van Gelder, Fidan Ekiz en Youri Mulder komen daar in elk geval te zitten”, verklapte de presentatrice, die in de eerste week van De Oranjezomer prima kijkcijfers heeft behaald, ondanks dat het gedurende de week wel behoorlijk afnam tot 517.000 gemiddeld op de vrijdagavond. Derksen keert in dit programma op zijn eigen plek aan tafel in elk geval dus nog niet terug.