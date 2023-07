'Dit geeft wel aan dat ze bij Ajax écht aan het slapen zijn'

Ajax had het vermoedelijke vertrek van Dusan Tadic moeten zien aankomen, meent clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. In de nieuwste Kick Off podcast bespreekt hij de vertrekwens van de Servische routinier.

"Dit geeft wel aan dat ze bij Ajax echt aan het slapen zijn", oordeelt Verweij keihard over de beleidsbepalers in de Johan Cruijff Arena. Hij komt terug op zijn eerdere 'onthulling' dat Noa Lang (inmiddels speler van PSV) deze zomer in Amsterdam zou zijn aangeboden door zijn zaakwaarnemer. "Dat is niet waar", zegt Verweij nu, "maar hij is via-via wel aangeboden. Hij is ter sprake gekomen, maar toen werd er gezegd: we hebben Bergwijn en Tadic al."

Toch hadden Sven Mislintat en consorten moeten weten dat Tadic zeker niet van plan was om nóg een seizoen als het voorbije mee te maken, denkt Verweij. "Als je een beetje feeling had gehouden met Tadic aan het einde van het seizoen en tijdens de zomerstop, dan had je kunnen voelen dat hij niet meer senang was bij Ajax en misschien wel weg wilde." Had de club dat geweten, dan was Lang misschien wél gekomen, denkt de clubwatcher: "Daarmee had je een hele goede speler gehad én voorkomen dat hij bij PSV had gespeeld."

Olympische gedachte

Waar Ajax de afgelopen jaren daadkracht toonde op de transfermarkt, blijft het deze zomer vooralsnog rustig. Een doorn in het oog van Tadic, die juist aandrong op een forse versterking van de selectie. Verweij verwijst naar voormalig NOC*NSF-topman Maurits Hendriks, tegenwoordig Chief Sports Officer bij Ajax: "Bij Ajax heerst inmiddels de Olympische gedachte, dat meedoen belangrijker is dan winnen."