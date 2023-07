Eduard Spertsyan aangeboden bij Feyenoord: 'Ajax is afgezakt tot gemiddelde club'

Igor Korneev heeft bij Feyenoord aangeboden om te bemiddelen bij de komst van Eduard Spertsyan. De voormalig middenvelder van Feyenoord bevestigt daarmee wat zaakwaarnemer Timur Gurtskaya eerder al liet doorschemeren.

De 23-jarige Spertsyan speelt momenteel voor FK Krasnodar. Volgens de Armeense sportjournalist Samvel Sukiasyan lijkt hij daar te blijven, omdat geen enkele club aan de vraagprijs van vijftien miljoen euro wil voldoen. Ook Feyenoord dacht dus aan een lager bedrag. Zaakwaarnemer Timur Gurtskaya zei onlangs dat Feyenoord, na bemiddeling van Korneev, bereid bleek om negen miljoen euro te betalen, maar dat Spertsyan liever naar Ajax zou gaan.

"Laten we zien wat er gebeurt. Voor mij is Feyenoord een interessanter project voor Spertsyan dan Ajax, dat is afgezakt tot het niveau van een gemiddelde club in Nederland", aldus Korneev, die momenteel geen functie bekleedt bij een club. In het verleden was hij jeugdtrainer bij Feyenoord, assistent-bondscoach van Rusland, sportief directeur bij Zenit Sint-Petersburg, Slavia Praag, Lokomotiv Moskou en adviseur bij AS Monaco.

In Nederland speelde Korneev tussen 1995 en 1997 voor sc Heerenveen, waarna hij tot 2002 het shirt van Feyenoord droeg. Met de laatste club werd hij kampioen (1999) en won hij de UEFA Cup (2002). "Feyenoord speelt in de Champions League en de club heeft enorme ambities en de beste coach van Nederland. Ze willen niet lang wachten. Eduard moet zelf beslissen wat het beste voor hem is", zegt Korneev tegen Metaratings.