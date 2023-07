'Weer dramatisch nieuws voor Ajax: Eduard Spertsyan tóch niet naar Amsterdam'

Het volgende dramatische nieuws voor Ajax lijkt aanstaande. Als we RB Sport moeten geloven, gaat Eduard Spertsyan níet de overstap maken naar Amsterdam. Aanvankelijk leek het een kwestie van tijd voordat de transfer wereldkundig zou worden gemaakt, maar naar verluidt gaat de middenvelder annex aanvaller niet vertrekken bij Krasnodar.

Volgens de Armeense sportjournalist Samvel Sukiasyan was de transfer zo goed als rond, maar RB Sport stelt dat Spertsyan niet bij Krasnodar vertrekt omdat er geen enkele club is die aan de vraagprijs van vijftien miljoen euro wil voldoen. Zodoende is de kans ontzettend groot dat de Armeen speler blijft waar hij zit.

Ajax zag Spertsyan naar verluidt als de opvolger van Mohammed Kudus, die in verband wordt gebracht met een overstap naar Brighton & Hove Albion. Daarnaast zouden ook Manchester United en Borussia Dortmund geïnteresseerd zijn in de Ghanees. Het lijkt er echter op dat Ajax verder kan zoeken naar een alternatief.

Spertsyan is met 10,2 miljoen euro de meest waardevolle Armeense voetballer. Mike Verweij meldde eerder dat de aanvallend ingestelde middenvelder een ‘heel serieus target’ voor Ajax was. Het was de bedoeling dat de Amsterdammers eerst spelers zouden verkopen voordat ze zaken gingen doen met Spertsyan. Met de uitgaande transfer van Jurriën Timber naar Arsenal is dat nu dus het geval, maar ondanks dat gaat Ajax het bedrag van vijftien miljoen euro niet neertellen.