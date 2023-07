Eerste grote uitgaande transfer van PSV deze zomer is rond

De wegen van Érick Gutiérrez en PSV scheiden definitief, zo meldt onder andere de doorgaans goed ingevoerde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zondagavond. De 28-jarige middenvelder keert terug naar zijn vaderland Chivas, dat naar verluidt 5,5 miljoen euro betaalt aan PSV. Het is de eerste grote uitgaande transfer van PSV deze zomer.

Zodoende komt er na vijf seizoenen een einde aan het huwelijk tussen Gutiérrez en PSV. De middenvelder werd in de zomer van 2018 voor ongeveer zes miljoen euro overgenomen van Pachuca. Hij won tweemaal de TOTO KNVB Beker met PSV en één keer de Johan Cruijff Schaal. In alle competities speelde ‘Guti’ 141 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 12 assists.

Met het vertrek van Gutiérrez lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat PSV een versterking gaat presenteren voor het middenrif. De huidige selectie van trainer Peter Bosz herbergt met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman in principe slechts twee bewezen controleurs. Gutiérrez had bij PSV nog een contract tot de zomer van 2025.

Volgens Elfrink stond PSV wel welwillend tegenover een langer verblijf van Gutiérrez in het Philips Stadion. De Mexicaans international denkt daar zelf echter anders over en heeft besloten om terug te keren naar zijn vaderland.