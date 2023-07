Einde van een tijdperk: met Dusan Tadic verliest Ajax de laatste 'held van Bernabéu'

Het vertrek van Dusan Tadic bij Ajax markeert het definitieve einde van een tijdperk. Met de ervaren Serviër verliest de club de laatste hoofdrolspeler die het magische seizoen 2018-19 meemaakte.

In dat jaar won Ajax onder trainer Erik ten Hag de landstitel én de KNVB Beker. Toch zullen de gedachten van de fans van de Amsterdammers vooral teruggaan naar de Europese campagne. Via Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev plaatste de ploeg zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. In de groepsfase bleef het elftal vervolgens ongeslagen tegen AEK Athene, Bayern München én Benfica, waardoor de club voor het eerst sinds het seizoen 2005-06 weer eens overwinterde in het miljardenbal.

In de knockout-fase maakte de ploeg van Ten Hag vervolgens grote indruk door zowel Real Madrid als Juventus in achtereenvolgens de achtste en de kwartfinale op vreemde bodem te verslaan. Dat kunststukje herhaalde Ajax vervolgens ook in de halve finale tegen Tottenham Hotspur, maar een late 2-3 thuisnederlaag voorkwam op pijnlijke wijze dat de club zich voor het eerst in meer dan twintig jaar weer eens voor de finale van de Champions League wist te plaatsen. De naam van Tadic was echter definitief gevestigd: inclusief de voorrondes trof hij liefst negen keer doel in het grootste Europese toernooi.

Na het succesjaar zag Tadic de ene na de andere teamgenoot een fraaie transfer maken. Zo trok Frenkie de Jong naar FC Barcelona, ging Juventus met Matthijs de Ligt aan de haal en vertrok Hakim Ziyech naar Chelsea. Afgelopen seizoen verlieten ook Daley Blind, André Onana, Nicolas Tagliafico en Noussair Mazraoui de Arena, net als trainer Ten Hag. Tadic bleef als laatste speler van het succesjaar over, maar trekt nu dus ook de deur achter zich dicht.