El Ahmadi: 'In potentie een van de beste spelers van Feyenoord, maar het komt er niet uit'

Karim El Ahmadi voorziet een hevige concurrentiestrijd op de rechterflank bij Feyenoord. Arne Slot heeft op de rechtsbuitenpositie diverse opties met Calvin Stengs, Alireza Jahanbakhsh, Igor Paixão, Yankuba Minteh, Javairô Dilrosun en Patrik Wålemark. Het is denkbaar dat spelers die laag op de rangorde staan gaan nadenken over hun toekomst, stelt El Ahmadi.

"Het is niet zo erg als je op elke positie twee spelers hebt, alleen het wordt straks een probleem als je op elke positie drie goede spelers hebt. Dan moet een speler wel gaan denken of die wel moet blijven", legde El Ahmadi donderdagavond uit bij ESPN. Hij was als analist aanwezig bij de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Villarreal (1-1).

In de blessuretijd van de wedstrijd ontfermde Minteh zich over een vrije trap, die hij hoog over schoot. "Hij moet alleen geen vrije trappen meer nemen, maar het is een goede speler. Ik dacht dat hij alleen maar heel snel was. Hij is ook aan de bal heel goed. Hij maakt op mij een gretige indruk en heeft veel dreiging."

Een andere optie op de rechterflank is Dilrosun, die volgens El Ahmadi meer uit zijn potentie moet halen. "Hij liet bij vlagen zien heel gevaarlijk en goed te zijn aan de rechterkant. Ik heb vorig jaar ook al vaker gezegd dat Dilrosun een goede speler is, alleen hij moet veel meer rendement uit zijn spel halen. In potentie was hij vorig jaar ook een van de betere spelers van Feyenoord, alleen er kwam te weinig uit."