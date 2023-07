Elfrink voorziet lastige keuze voor Bosz: 'Die strijd lijkt nog open te liggen'

Rik Elfrink, die namens het Eindhovens Dagblad PSV volgt, verwacht dat de keepersstrijd bij PSV nog open ligt. Walter Benitez en Joël Drommel strijden voor een vaste plek onder de lat in het Philips Stadion en volgens het Elfrink is het nog geen uitgemaakte zaak wie de concurrentiestrijd zal gaan winnen.

Dat schrijft de clubwatcher in zijn analyse voor het ED over de stand van zaken in Eindhoven. PSV is vooral in de ban van het nieuws rondom Xavi Simons, die vertrekt naar PSV, maar zal in alle opzichten snel door moeten schakelen. Over een aantal weken wachten de belangrijke voorrondes voor de Champions League alweer en staat het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord op de planning.

Wie er een tijdens deze belangrijke duels op doel staat is nog maar de vraag. Elfrink zag Drommel een prima indruk maken in het oefenduel tegen BW Linz. "Hij (Drommel, red) wil de strijd aangaan met Benitez en niet nu al het hoofd in de schoot leggen door te kiezen voor een ander avontuur. Dat oogt sterk", schrijft Elfrink, die daarnaast aangeeft dat Ruud van Nistelrooij in Drommel en Benitez vorig seizoen 'twee eerste doelmannen' zag.

Benitez was vorig seizoen bij PSV op de bekerwedstrijden na wel de vaste eerste doelman, maar de strijd tussen de Argentijns international en Drommel ligt volgens Elfrink nog volledig open: "Voor Peter Bosz kan het weleens een lastige keuze gaan worden, tussen Benitez en Drommel. Vermoedelijk zal de trainer pas na het trainingskamp in Oostenrijk zijn kaarten op tafel leggen."