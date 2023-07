'Eloy Room levert helft van zijn salaris in voor terugkeer bij Vitesse'

De kans lijkt groot dat Eloy Room (34) komend seizoen weer in de Eredivisie te bewonderen zal zijn. Volgens De Gelderlander heeft de ervaren keeper een principe-akkoord bereikt met Vitesse over een tweejarig contract. De club zou hem het liefst meenemen naar Oostenrijk, waar tussen 20 en 28 juli een trainingskamp wordt afgewerkt. Het wachten is nu nog op de Amerikaanse MLS, dat nog moet tekenen voor een transfervrije terugkeer van Room in Arnhem.

Vitesse moest deze zomer op zoek naar een nieuwe keeper nadat de eerste keus van vorig seizoen, Kjell Scherpen, terugkeerde naar zijn eigenlijke werkgever Brighton & Hove Albion. Zodoende kwam Room weer in beeld. De oud-keeper van de Arnhemmers beschikt in de Verenigde Staten, waar hij speelt voor Columbus Crew, over een contract tot 31 december. Omdat spelers in Amerika niet bij hun club maar bij de MLS onder contract staan, moet de Amerkaanse competitie nog akkoord gaan met een transfervrij vertrek, maar dat zou geen problemen op moeten leveren, zo is de verwachting.

Artikel gaat verder onder video

Room moet wel een substantieel gedeelte van zijn salaris inleveren om opnieuw bij Vitesse aan de slag te gaan, zo meldt de regionale krant. Waar hij in de VS bijna acht ton in euro's opstrijkt, zou hij in Arnhem 'genoegen moeten nemen' met de helft. Toch zou hij dat graag over hebben voor een rentree in de Eredivisie; onder meer omdat hij een opgroeiende dochter heeft. Daarnaast raakte Room zijn basisplaats in de VS kwijt aan zijn jongere concurrent Patrick Schulte.

Tussen 2008 en 2017 stond Room ook al onder contract bij Vitesse, met uitzondering van een verhuurperiode aan Go Ahead Eagles in het seizoen 2013-14. In 2017 nam hij met na het winnen van de KNVB Beker met de Arnhemmers afscheid van het publiek in het GelreDome om als tweede doelman aan de slag te gaan bij PSV. Die club verliet hij twee jaar later voor zijn Amerikaanse avontuur, dat nu dus spoedig ten einde lijkt te gaan komen.