Eredivisie-voetballer haalt vernietigend uit naar Özcan Akyol: ‘Deze man heeft zijn ziel verkocht’

De opmerkingen die Özcan Akyol dinsdagavond in het televisieprogramma De Oranjezomer maakte over Noa Lang, zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Walid Ould-Chikh. De 23-jarige middenvelder van FC Volendam haalt via Instagram vernietigend uit naar de Turks-Nederlandse journalist en opiniemaker.

Akyol werd dinsdagavond gevraagd naar de vermeende interesse van PSV in Lang. De flamboyante journalist en opiniemaker raadde de Eindhovenaren de komst van de buitenspeler van Club Brugge af, niet op de laatste plaats vanwege zijn markante persoonlijkheid. “Ik vraag me af of je wel met een enkelbandje mag voetballen in de Eredivisie. Hij komt op mij over als een milde TBS-patiënt”, zei Akyol dinsdagavond over Lang.

Artikel gaat verder onder video

De uitlatingen van Akyol zorgden in de dagen erna voor veel commotie op social media. Het videofragment werd bijvoorbeeld geplaatst op het vooral onder jongeren populaire account cestmocro. Daar meldde Ould-Chikh, middenvelder van FC Volendam, zich vervolgens in de commentsectie. “Deze man heeft toch al zijn ziel verkocht, dus wat boeit het nog wat er uit zijn *** komt”, schrijft Ould-Chikh, die vorig seizoen 27 wedstrijden in de Eredivisie speelde namens FC Volendam.