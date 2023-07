'Erik ten Hag spot alternatief voor Justin Bijlow en André Onana in de Premier League'

Erik ten Hag heeft in de zoektocht naar een nieuwe doelman Robert Sánchez toegevoegd aan zijn verlanglijst. De 25-jarige doelman staat nu nog onder contract bij Brighton & Hove Albion, maar wordt door Manchester United gevolgd om David de Gea eventueel op te volgen op Old Trafford.

De 32-jarige De Gea is momenteel transfervrij nadat zijn contract bij United op 1 juli afliep. Hij lijkt niet meer terug te gaan keren bij the Red Devils. Zodoende heeft Ten Hag de jacht op een nieuwe doelman al een tijdje geopend. André Onana is de ideale kandidaat voor United, maar ook Justin Bijlow (Feyenoord) en Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) staan op het lijstje.

Datzelfde geldt volgens de Daily Mail inmiddels voor Sánchez. Hij werd geboren in Spanje, maar voetbalt al sinds zijn jeugd in Engeland. De afgelopen drie seizoenen was hij de eerste keus bij the Seagulls. Sánchez ligt nog tot medio 2025 vast in het American Express Community Stadium. Zodoende hoopt Brighton zo'n 35 miljoen euro te kunnen innen voor de sluitpost.

Het is niet vreemd dat Ten Hag ook uitkomt bij Sánchez. Hij wordt net als Onana en Bijlow gezien als een voetballend sterke doelman. Bij Brighton krijgt hij hoe dan ook een stevige concurrent onder de lat. De Nederlandse goalie Bart Verbruggen werd eerder deze week gepresenteerd als nieuwste aanwinst van de club. Hij komt voor twintig miljoen euro van Anderlecht.