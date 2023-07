Fabrizio Romano komt met uiterst slecht nieuws voor Ajax

Volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano krijgt Ajax geduchte concurrentie in de jacht op centrale verdediger Josip Sutalo. Zijn werkgever Dinamo Zagreb zou een eerste bod hebben ontvangen van het Italiaanse Fiorentina.

Ajax' directeur voetbalzaken hoopt met Sutalo de vervanger van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber in huis te kunnen halen. De Kroaat stond afgelopen dinsdag nog 90 minuten binnen de lijnen in de wedstrijd van zijn club tegen Astana in de tweede voorronde van de Champions League. Dinamo Zagreb won dat duel afgetekend met 4-0, met grote dank aan Feyenoord-target Luka Ivanusec die drie van de vier treffers voor zijn rekening nam.

Volgens Romano is Fiorentina van zins om Ajax de voet dwars te zitten in de jacht op Sutalo. Bronnen rond Dinamo Zagreb bevestigen tegenover de journalist dat de club uit Florence een eerste bod van twaalf miljoen euro hebben uitgebracht. "Hij staat ook op de lijst van Ajax én andere clubs", voegt Romano daar nog aan toe.

Of Dinamo op korte termijn zaken wil doen met Fiorentina, Ajax of welke andere club dan ook, valt nog te bezien. De club kan de inkomsten die lonken bij kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Champions League uiteraard goed gebruiken en lijkt daarom pas later in de zomer over een transfer te willen praten. Geïnteresseerde clubs zullen in dat geval geduld moeten hebben; als Dinamo het tweeluik met Astana overleeft speelt de club op 8 of 9 augustus de eerste wedstrijd in de derde kwalificatieronde en op 15 augustus de return. Mocht de Kroatische kampioen doorstoten naar de play off-ronde, dan komt Dinamo op 22 of 23 augustus en 29 of 30 augustus opnieuw in actie.