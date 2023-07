Fanaccount 'Eriks slager' kraakt topvoetballer af met video van 109 minuten: 'Ik haat hem'

Twitter staat betalende gebruikers sinds kort toe om video's van maximaal twee uur te uploaden en daar heeft een supporter van Manchester United van geprofiteerd. In een compilatie van 1 uur en 49 minuten probeert hij zijn volgers ervan te overtuigen dat David de Gea geen goede keeper is.

De video is geüpload het account 'EriksButcher', een fanaccount van Lisandro Martínez en Manchester United. Martínez wordt ook wel 'de slager' genoemd en geldt in die zin dus als 'de slager van Erik ten Hag' op Old Trafford. De persoon achter het account is duidelijk geen fan van alle spelers van Manchester United, want hij heeft een uitgebreide compilatie gemaakt met de titel David De Gea: Fraud. De video bestaat uit momenten waarop De Gea in de ogen van de maker niet vrijuit ging.

De tweet heeft liefst 1,8 miljoen keer weergaven en zo'n 7.500 likes. In de reacties worden de nodige grappen gemaakt over de lengte van de video. "Deze man heeft een video met de lengte van een bioscoopfilm gemaakt bestaande uit fouten van De Gea. Hoe hard je het ook probeert, je zult nooit een voetballer haten zoals deze man De Gea haat." Zelf beaamt EriksButcher dat overigens: "Haat is een sterke uitdrukking. Ja, ik haat hem."

Eerder deze week werd duidelijk dat Manchester United een voorstel voor een nieuw contract voor De Gea plots zou hebben ingetrokken. De Spaanse keeper stemde onlangs in met een verlaging van zijn huidige salaris van ruim 430.000 euro per week, maar het contract werd niet door de club ondertekend. Manchester United heeft De Gea in plaats daarvan een nieuw voorstel gedaan waardoor hij minder zou gaan verdienen. Of hij daarmee akkoord gaat, is nog maar de vraag. EriksButcher zal hopen van niet.

Huwelijk

Of De Gea erg onder de indruk is van de video, valt te betwijfelen. Hij werd zaterdag gesignaleerd op Menorca, het op een na grootste eiland van de eilandengroep de Balearen ten oosten van het Spaanse vasteland. Daar organiseerde hij samen met zijn partner Edurne een feestje ter voorbereiding op hun huwelijk.

