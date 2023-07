FC Barcelona pareert kritiek Ronald Koeman met komst Braziliaans toptalent, maar fans kunnen voorlopig niet van hem genieten

FC Barcelona was na de komst van Ilkay Gündogan en Iñigo Martínez het mikpunt van kritiek bij Ronald Koeman. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal was niet te spreken over het transferbeleid van de Catalanen en verbaast zich over het feit dat er de laatste jaren zoveel dertigplussers worden gehaald. FC Barcelona laat met de komst van Vitor Roque (18) echter zien dat het zich wel degelijk óók op de toekomst richt.

FC Barcelona kroonde zich in het afgelopen seizoen weliswaar voor de eerste keer sinds 2019 tot kampioen van Spanje, maar de prestaties in Europa zorgden voor een zure nasmaak. De ploeg van trainer Xavi Hernández werd voor de winterstop al uitgeschakeld in de Champions League en moest in de tussenronde van de Europa League z’n meerdere erkennen in Manchester United. De Europese malaise kon de club zich gezien de peperdure aanwinsten Robert Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé eigenlijk niet veroorloven.

Dat zal in het nieuwe seizoen beter moeten en president Joan Laporta is ervan overtuigd dat de transfervrije aanwinsten Gündogan (Manchester City) en Martínez (Athletic Club) de regerend kampioen van Spanje daarin op weg zullen helpen. Ook van Roque wordt veel verwacht. De Braziliaan staat in eigen land te boek als groot talent. Hij transfereerde vorig jaar van Cruzeiro naar Athletico-PR en was voor die club 22 keer trefzeker in 66 wedstrijden. Voor de Onder 20 van Brazilië scoorde hij zes keer in elf wedstrijden. De stormachtige ontwikkeling van Roque werd eerder dit kalenderjaar al beloond met een debuut in de nationale ploeg.

Nu heeft hij dus zijn toptransfer naar Europa te pakken. Fabrizio Romano meldde ruim een week geleden al dat FC Barcelona en Athletico-PR een akkoord hadden bereikt over de transfer van Roque. De Catalanen betalen naar verluidt een bedrag van maximaal 61 miljoen euro voor de Braziliaan: dertig miljoen euro vast en 31 miljoen via bonussen en andere constructies. Het was de voorbije dagen nog wel de vraag wanneer Roque precies aansluit. FC Barcelona hoopte hem in het nieuwe seizoen al te kunnen verwelkomen, maar meldt op de clubsite dat hij naar alle waarschijnlijkheid vanaf het seizoen 2024/25 zijn opwachting zal maken. Roque tekent een contract tot medio 2031. In de overeenkomst is een ontsnappingsclausule van 500 miljoen euro opgenomen.