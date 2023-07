FC Twente houdt huurling binnenboord: miljoenendeal met Lommel

FC Twente heeft de definitieve transfer van Manfred Ugalde (21) wereldkundig gemaakt. De 21-jarige spits uit Costa RIca werd de afgelopen twee seizoenen al gehuurd van het Belgische Lommel SK, maar tekent nu een vierjarige verbintenis in Enschede.

Afgelopen seizoen was Ugalde een belangrijke factor in het elftal van de inmiddels vertrokken trainer Ron Jans. Na de winterstop verdreef hij de ervaren Ricky van Wolfswinkel uit de basis en droeg hij met zeven competitietreffers bij aan de plaatsing voor de play offs om Europees voetbal. Mede door een doelpunt van Ugalde werd daarin afgerekend met sc Heerenveen in de halve finales, waarna de Tukkers in de eindstrijd afrekenden met Sparta Rotterdam. In het met 1-0 gewonnen thuisduel verzorgde de Costa Ricaan de assist bij de enige treffer, die op naam kwam van Joshua Brenet.

Over de hoogte van de transfersom die Twente aan Lommel betaalt doen beide clubs geen mededelingen. Eerder lekte echter al uit dat het om een bedrag van om en nabij de vier miljoen euro zou gaan, een flinke investering voor Twente. De afgelopen jaren kon de club zich een dergelijke som niet veroorloven, door financiële problemen degradeerde de club in het seizoen 2017-18 zelfs uit de Eredivisie. Een jaar later keerde Twente alweer terug op het hoogste niveau, de afgelopen twee seizoenen eindigde de club achtereenvolgens als vierde en vijfde en keerde daarmee weer terug in de Nederlandse (sub)top.

Technisch directeur Arnold Bruggink toont zich verheugd met het definitief binnenhalen van Ugalde. "Het is een goede ontwikkeling dat we Manfred voor langere tijd aan FC Twente hebben kunnen binden", wordt hij geciteerd op de clubsite. "Afgelopen twee jaar hebben we Ugalde leren kennen als een jonge talentvolle spits met een grote drive en werklust. Een prettige jongen die zich bij FC Twente ongetwijfeld verder gaat ontwikkelen", aldus Bruggink. Ook Ugalde zelf is blij met zijn transfer: "Voor mij is dit een van de gelukkigste dagen van mijn leven", zegt hij onder meer. "Toen mij werd verteld dat de mogelijkheid er was om een definitieve transfer te maken hoefde ik er niet over na te denken, ik ben hier erg gelukkig."