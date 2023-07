Feyenoord-aanwinst Van den Belt snapt vergelijking: 'Hoop ook op zo'n scenario'

Thomas van den Belt meldt zich deze week vol goede moed op het trainingsveld van zijn nieuwe club Feyenoord. De 22-jarige middenvelder komt over van PEC Zwolle en snapt waarom hij regelmatig wordt vergeleken met zijn nieuwe teamgenoot Mats Wieffer, die afgelopen zomer vanuit Excelsior een vergelijkbare stap naar de Rotterdammers maakte.

"Ik heb die vergelijking wel vaker gehoord, omdat ik ook vanuit de Keuken Kampioen Divisie overstap naar dezelfde club", zegt Van den Belt tegenover ESPN over Wieffer. Afgelopen seizoen begon Wieffer geblesseerd aan zijn avontuur in De Kuip, maar na de WK-break pakte hij overtuigend zijn kans toen Quinten Timber geblesseerd raakte. Inmiddels heeft hij zelfs een basisplaats in het Nederlands elftal veroverd.

"Ik hoop ook op zo'n scenario", zegt Van den Belt. "Maar wel in mijn eigen speelstijl." Hoewel de stap van het tweede niveau naar landskampioen en Champions League-deelnemer Feyenoord een grote is, heeft hij daar wel degelijk vertrouwen in. "Ik denk dat dat mogelijk is. Dat heeft met je eigen ontwikkeling te maken en met de kansen die je pakt, dus dat gaan we zien."

