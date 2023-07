Feyenoord - Benfica: hoe laat begint het en op welke zender?

Feyenoord sluit zondag de oefencampagne af met een wedstrijd tegen Benfica. De ploeg van trainer Arne Slot neemt het in De Kuip op tegen de club die deze zomer Orkun Kökçü in Rotterdam oppikte. Hoe laat begint het duel en op welke tv-zender is de wedstrijd te zien?

Feyenoord - Benfica op tv

De wedstrijd tussen Feyenoord en Benfica gaat om 16.00 uur van start. ESPN zendt de laatste test voor de Rotterdammers richting de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV live uit. De voorbeschouwing begint om 15.30 uur. Het duel met Benfica is voor Feyenoord niet alleen een weerzien met Kökçü, maar ook met de een jaar geleden vertrokken Fredrik Aursnes.

Opstellingen

De opstellingen van beide clubs zijn bekend. Kökçü en Aursnes hebben allebei een basisplaats bij Benfica. Bij Feyenoord keert Santiago Giménez terug in de basiself na zijn Gold Cup-avontuur. Verder draagt Lutsharel Geertruida de aanvoerdersband. Hij is de tweede aanvoerder; de nieuwe eerste aanvoerder Gernot Trauner is nog niet fit.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Stengs; Jahanbakhsh, Gimenez, Paixão

Opstelling Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Jurásek; Ausrnes, Kökçü; Di María, João Mário, Rafa; Ramos

Voorbereiding Feyenoord

Feyenoord speelde in de voorbereiding tot nu toe vijf wedstrijden en is nog ongeslagen. De oefencampagne begon met een zege op PEC Zwolle (3-1), waarna ook Club Brugge (2-0) werd verslagen. Na een gelijkspel tegen Union Sint-Gillis (0-0) volgde een 4-2 zege op TSG Hoffenheim. Deze week werd er gelijkgespeeld tegen Villarreal (1-1).

Uitslagen en programma Feyenoord:

8 juli: Feyenoord – PEC Zwolle 3-1

(Danilo, Ezequiel Bullaude, Minteh)

12 juli: Feyenoord – Club Brugge 2-0

(Danilo, Paixão)

15 juli: Feyenoord – Union Sint-Gillis 0-0

22 juli: TSG Hoffenheim - Feyenoord 4-2

(Milambo, Danilo)

27 juli: Feyenoord - Villarreal CF 1-1

(Jahanbakhsh)

30 juli: Feyenoord - Benfica