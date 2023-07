Feyenoord denkt aan komst van Sydney van Hooijdonk

Feyenoord denkt volgens 1908.nl aan Sydney van Hooijdonk als aanvallende versterking. De technische staf van de Rotterdamse club ziet het naar verluidt zitten in de 23-jarige spits, die in De Kuip in beeld is als opvolger van de mogelijk vertrekkende Danilo.

Van Hooijdonk geldt bij Feyenoord als belangrijkste kandidaat om een eventueel vertrek van Danilo op te vangen. De Braziliaan staat in de nadrukkelijke belangstelling van Rangers, dat al meerdere pogingen heeft ondernomen om een deal met de kampioen van de Eredivisie te sluiten.

Feyenoord heeft nog geen officiële toenadering gezocht tot Bologna, de club waar Van Hooijdonk tot de zomer van 2025 op contract staat. Dit lijkt op korte termijn wel te gaan gebeuren. Het ligt in de lijn der verwacht dat Van Hooijdonk deze zomer vertrekt bij de Italiaanse club, ondanks de spits na het weekend weer mag aansluiten bij de selectie van trainer Thiago Motta.

Bologna zou een vraagprijs van om en nabij acht miljoen euro hanteren Van Hooijdonk, maar de spits is waarschijnlijk voor een lager bedrag over te nemen. De zoon van Pierre van Hooijdonk begon zijn carrière bij NAC Breda en kwam de afgelopen seizoenen op huurbasis uit voor sc Heerenveen, waarvoor hij 26 doelpunten in 54 wedstrijden maakte.