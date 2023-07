'Feyenoord en PSV zijn verder dan Ajax, maar deze twee Ajacieden kunnen er 20 maken'

Ajax gaat het nieuwe seizoen niet in als titelfavoriet. De Amsterdammers hebben een teleurstellend jaar achter de rug en ook de voorbereiding op het nieuwe seizoen biedt nog niet heel veel hoop. In de FCUpdate Podcast wordt de vraag gesteld of Ajax zich moet instellen op een tussenjaar.

FCUpdate-redacteur Bob van Dijk en FootballTransfers-redacteur Imre Himmelbauer zijn het erover eens dat Feyenoord en PSV, die elkaar volgende week vrijdag treffen in de strijd om de Johan Cruijf Schaal, er beter voor staan. Maar, zo zegt Bob: "Je hebt altijd nog wel spelers die top kunnen zijn in Nederland. Bergwijn en Brobbey kunnen er ook allebei twintig maken. In de Eredivisie hoeft het niet per se een tussenjaar te zijn, al zullen ze ook niet met twintig punten verschil kampioen worden."

