Feyenoord-flop die slechts 33 minuten speelde heeft nieuwe club gevonden

Feyenoord-flop Christian Conteh heeft een nieuwe uitdaging te pakken. Na een mislukte periode bij de Rotterdammers vertrekt de Duister naar VfL Osnabrück, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de 2. Bundesliga.

Feyenoord nam Conteh in 2020 over van 1. FC Sankt Pauli, maar kon nooit een basisplaats afdwingen. Sterker nog: de aanvaller speelde slechts 33 minuten voor de club uit Rotterdam-Zuid. De club verhuurde hem aan SV Sandhausen, FC Dordrecht en Dynamo Dresden. Bij de laatstgenoemde club speelde hij vorig seizoen. In 26 competitiewedstrijden in de 3.Liga scoorde Conteh drie keer.

Artikel gaat verder onder video

Conteh maakt zoals gezegd de overstap naar het gepromoveerde Osnabrück. Die ploeg eindigde afgelopen seizoen op een derde plek, maar omdat het tweede elftal van SC Freiburg niet kan promoveren, gaat Osnabrück dus een stapje hoger voetballen. Sirlord Conteh, de broer van Christian Conteh, speelt eveneens in de 2. Bundesliga (SC Paderborn).

De Duitser met Ghanese roots slaagde er nooit in om zijn stempel te drukken bij Feyenoord. In de Keuken Kampioen Divisie deed hij het echter wel redelijk. In het shirt van Dordrecht scoorde Conteh vier keer in zestien optredens en gaf hij vijf assists.