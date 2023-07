'Feyenoord kan miskoop van slechts negen speelminuten slijten aan Champions League-deelnemer'

Feyenoord lijkt deze zomer definitief verlost te gaan worden van Francesco Antonucci. De middenvelder slaagde er nooit in om zich in het eerste elftal van de Rotterdammers te knokken en maakt zich op voor een vertrek. Zijn toekomst ligt naar verluidt in Finland.

Als we de Finse krant Ilta-Sanomat moeten geloven, is HJK Helsinki van plan om serieus werk te maken van de komst van Antonucci. Daar krijgt de Belg de kans om mogelijk de Champions League in te gaan. HJK moet dan wel een lange weg afleggen. Binnenkort wacht in de eerste kwalificatieronde een dubbele ontmoeting met Larne FC uit Noord-Ierland. In de eigen competitie, die momenteel in volle gang is, staat HJK op de tweede plaats.

Antonucci kwam in de zomer van 2020 naar Feyenoord, dat 2,2 miljoen euro voor hem betaalde aan AS Monaco. De voormalig jeugdinternational van België werd meteen doorverhuurd aan FC Volendam. In de voorbereiding op seizoen 2021/22 kreeg hij de kans om zich te laten zien aan trainer Arne Slot. Verder dan een invalbeurt van negen minuten tegen FC Drita kwam Antonucci echter niet en Feyenoord verhuurde hem andermaal aan Volendam.

Het afgelopen anderhalf jaar heeft de ex-speler van Ajax en AS Monaco zich in de kijker kunnen spelen. Hij promoveerde met Volendam naar de Eredivisie en wist zich met de club vervolgens te handhaven. Antonucci was afgelopen seizoen goed voor twee doelpunten in zeventien wedstrijden. Zijn contract bij Feyenoord loopt tot medio 2024 met een optie voor nog een jaar. De Rotterdammers lijken wel van plan om mee te werken aan een transfer.