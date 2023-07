Feyenoord speelt gelijk tegen Union SG; Slot komt het veld op en spreekt één speler toe

Feyenoord heeft in de laatste oefenwedstrijd voordat het op trainingskamp gaat gelijk gespeeld tegen Union Sint-Gilloise. Nadat de Rotterdammers in de eerdere vriendschappelijke wedstrijden tegen PEC Zwolle (3-1) en Club Brugge (2-0) er nog wel in slaagden om te winnen, lukte het Feyenoord niet om voorbij de Belgische club te komen. Het meest opvallende moment vond wellicht plaats in minuut 58.

In een wedstrijd waar maar weinig kansen genoteerd konden worden, viel het op dat beide ploegen de zaakjes achterin prima op orde hadden. De Rotterdammers speelden niet onaardig, maar waren aanvallend onmachtig. Volgens een aantal supporters had dat te maken met één speler die vandaag zwak was: Neraysho Kasanwirjo. Verschillende fans lieten hun onvrede achter op Twitter.

Pas in de slotfase leek de wedstrijd pas écht op gang te komen. Yankuba Minteh kreeg twee prima mogelijkheden om Feyenoord naar de derde oefenzege te schieten. Het mocht echter niet zo zijn voor de ploeg van Arne Slot, waardoor de wedstrijd in 0-0 eindigde.

Opvallend moment

Zoals gezegd vond misschien wel het meest opvallende moment plaats in minuut 58. Tijdens een blessurebehandeling bij Feyenoord nam Slot jeugdspeler Leo Sauer even apart. De oefenmeester liep zelfs enkele meters het veld in om uit te leggen hoe de Slowaak slimmer moest omgaan met lichaamsschijnbewegingen. Na een paar seconde wordt Slot door de vierde man verzocht om terug te keren naar zijn trainersvak.