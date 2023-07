Feyenoord verwelkomt drie man dankzij samenwerking met oude club Te Kloese

Feyenoord gaat een samenwerking aan met de Mexicaanse landskampioen Tigres UANL, zo maakt de kampioen van de Eredivisie bekend. De twee clubs 'hebben de intentie om ervaring en kennis uit te wisselen op het gebied van het opleiden van talent, maar zullen ook op andere vlakken zoeken naar synergie', laat Feyenoord weten. De eerste stap in de samenwerking is de stage van een aantal Mexicaanse talenten op de Feyenoord Academy.

Met Tigres verbreedt Feyenoord zoals eerder al aangekondigd het aantal internationale samenwerkingen. Algemeen directeur Dennis te Kloese was tussen 2008 en 2011 zelf werkzaam als hoofd opleidingen bij Tigres. Hij kent de club dus goed. "Club Tigres is een zeer professioneel geleide topclub in Mexico", licht Te Kloese toe. "Niet voor niets zijn ze net zoals wij landskampioen geworden. Door de banden met deze club aan te halen, krijgen we nog beter zicht op de Mexicaanse markt en worden we daar tegelijkertijd zelf ook zichtbaarder. Daar worden beide clubs alleen maar sterker van."

Artikel gaat verder onder video

De eerste stap in de non-exclusieve samenwerking is de stage op de Feyenoord Academy van een tweetal Mexicaanse talenten en een trainer uit de opleiding van Tigres. Dat zal in september gebeuren. Om wie het gaat, maakt Feyenoord niet bekend. Verder zullen de clubs informatie uitwisselen op voetbaltechnisch gebied, zowel bij de mannen als vrouwen, en daarnaast mogelijk ook activiteiten en uitwisselingen ontplooien op commercieel gebied en op het vlak van sociaal maatschappelijk ondernemen.

Feyenoord sloot al eerder al samenwerkingsovereenkomsten af met onder meer FC Dordrecht, Orange County FC, het Japanse Urawa Red Diamonds en Lion City Sailors FC uit Singapore.