'Feyenoord voert wijziging door in technische staf, vermoedelijk uit koker Te Kloese'

Feyenoord gaat zeer vermoedelijk Jyri Nieminen (35) toevoegen aan de technische staf van het komende seizoen. De keeperstrainer staat momenteel onder contract bij New York Red Bulls en moet de opvolger worden van Khalid Benlahsen. Hij maakte recent na tien jaar de overstap naar Jong Oranje.

Daarover bericht het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl althans. Vanmorgen kwam het bericht naar buiten en sindsdien is Nieminen de Nederlandse club ook gaan volgen via de sociale kanalen, waarmee de berichtgeving steeds concreter lijkt te worden. Als keeperstrainer werkte hij voor zijn huidige MLS-club eerder bij onder anderen Qatar O17, BK-46, San Jose en de Orlando Pirates.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet duidelijk of Nieminen dinsdag ook met de A-selectie op het veld kan staan tijdens de eerste training van de Rotterdammers. Vanaf komende zaterdag sluiten de eerste internationals ook weer aan bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Als keeper schopte Nieminen het overigens minder ver dan als keeperstrainer en was hij alleen binnen Finland actief.

Hoe Feyenoord bij deze keeper terechtgekomen is, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk komt uit hij de koker van Dennis te Kloese (foto), die tussen 2018 en 2022 werkzaam was in de MLS. Bij de New York Red Bulls werkt hij in de A-selectie momenteel samen met de relatief onbekende keepers Carlos Coronel, Ryan Meara en AJ Marcucci.