FC Barcelona en Real Madrid troffen elkaar zaterdagavond in een oefenwedstrijd en met name in de eerste helft liepen de gemoederen hoog op. Zo ontketende Frenkie de Jong een forse ruzie tussen de spelers van beide ploegen. Real Madrid was niet gediend van een forse overtreding van De Jong op Éder Militão. Hetzelfde gold voor scheidsrechter Allen Chapman, want die gaf De Jong een gele kaart.

Opstootje na overtreding Frenkie 😳



Beide ploegen vergeten even dat het een vriendschappelijk potje is.. 😬#ZiggoSport #ElClásico #BARRMA pic.twitter.com/XBwiPeUS8w — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 29, 2023