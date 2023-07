Fred Grim krijgt twee petten op: Emmen-trainer accepteert dubbelfunctie

Fred Grim werd medio juni gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van het gedegradeerde FC Emmen. Ruim een maand na zijn aantreden in Drenthe maakt de club bekend dat de oud-doelman een dubbelfunctie gaat bekleden: Grim volgt ook de vertrokken technisch manager Mike Willems per direct op.

Na het vertrek van succestrainer Dick Lukkien, die na zeven jaar Emmen besloot terug te keren naar FC Groningen, kwam de club uit bij de clubloze Grim. De oud-trainer van onder meer Almere City, RKC Waalwijk, Willem II en assistent- en interim-bondscoach van het Nederlands elftal krijgt in Emmen de taak mee om de club in ieder geval naar de play offs om promotie naar de Eredivisie te leiden.

Eerder deze maand nam Emmen afscheid van technisch manager Willems, die pas een half jaar actief was aan de Oude Meerdijk. Bovendien nam de club definitief afscheid van de kleurrijke voorzitter Ronald Lubbers, onder wiens leiding de club voor het eerst in de geschiedenis wist te promoveren naar de Eredivisie. Met de benoeming van Grim is de positie van Willems in ieder geval weer ingevuld.

"In het verleden heb ik beide functies ook gecombineerd, dus ik weet wat er gevraagd wordt", zegt Grim in een eerste reactie op de clubsite over zijn dubbelfunctie. "Met de hulp van de scouts en het netwerk van FC Emmen blijven we ons richten op spelers die bij de club en onze speelstijl passen", vervolgt hij. Algemeen directeur Rinse Bleeker verwacht geen problemen met de twee petten die Grim vanaf nu draagt: "Je ziet deze combinatie vaker in het voetbal en we zijn ervan overtuigd dat Fred deze gecombineerde functie goed zal uitvoeren."