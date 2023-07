Fresia Cousiño Arias onthult: deze Eredivisie-voetballer interviewt zij het liefst

Fresia Cousiño Arias is sinds 2018 werkzaam voor ESPN en interviewde sindsdien al de nodige voetballers uit de Eredivisie. Haar favoriete speler om te interviewen is Bryan Linssen, zo onthult de presentatrice en verslaggever.

Cousiño Arias wordt deze week door haar werkgever ESPN onderworpen aan een vragenvuur. Daarin krijgt zij onder meer de vraag voorgelegd wie haar favoriete speler is om te interviewen. Cousiño Arias hoeft niet lang na te denken en antwoordt door de naam van Linssen te noemen. Zij geeft geen verdere toelichting, maar van Linssen is bekend dat hij doorgaans welbespraakt is voor de camera.

Linssen is tegenwoordig in Japan actief voor Urawa Red Diamonds, maar speelde in het verleden meerdere seizoenen in de Eredivisie. Hij diende vanaf 2011 achtereenvolgens VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen, Vitesse en Feyenoord in de Eredivisie. Linssen maakte vorig jaar de overstap van Feyenoord naar Urawa Red Diamonds.

Klik op de tekst van de tweet om doorgeleid te worden naar de video, een video van Cousiño Arias met Linssen.