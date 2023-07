Hélène Hendriks laat zich in korte tweet voor het eerst uit over Stéphanie Hoogenberk

Hélène Hendriks en Stéphanie Hoogenberk lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. Enkele maanden geleden werd Hoogenberk ontslagen als columnist bij LINDA, nadat ze in een podcast wat kwetsende dingen zei over de presentatrice.

In de podcast De Shitshow werd Hendriks door Hoogenberk onder meer een 'blonde del' en een 'hoer' genoemd, al leek ze die woorden vooral te gebruiken omdat Hendriks in haar ogen iedere vorm van wangedrag bagatelliseert, waardoor die woordkeuze dus ook 'geen probleem' zou zijn voor de presentatrice.

Hendriks liet zich er nooit publiekelijk over uit, maar LINDA ontsloeg Hoogenberk als columnist. Tijdens de rel zei Hoogenberg dat ze nog wel contact heeft met Hendriks, die een 'leuke reactie' gaf. "Ik laat het even in het midden allemaal. Ik vind dat tussen ons, maar ik dacht: volgens mij zijn wij oké en ik denk zelfs dat wij binnenkort een biertje gaan drinken."

Hendriks lijkt het daarmee eens, want zondag tweet ze richting Hoogenberk: "Deze 🍻 heb ik nog van je tegoed." Hoogenberg reageert: "Ja! Ik app je." De website Mediacourant wijst erop dat Hendriks maandagavond begint met haar talkshow De Oranjezomer op SBS6. "Het zou natuurlijk helemaal een stunt zijn als Hélène en Stéphanie dat biertje gaan drinken op televisie."