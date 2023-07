Jeroen Zoet slaat Eredivisie en Serie A af: 'Hij ziet de club als zijn familie'

Jeroen Zoet stevent af op een langer verblijf bij Spezia. Volgens de krant Il Secolo XIX is er interesse van Bologna, Udinese en vanuit Nederland en Engeland. Toch wil Zoet bij Spezia blijven, zegt Frank Schouten.

Zoet is de tweede doelman bij Spezia en kwam vorig seizoen slechts vijf competitiewedstrijden in actie. De club eindigde als zeventiende in de Serie A en degradeerde via de nacompetitie. Naar verluidt willen Bologna en Udinese de Nederlandse keeper een kans bieden om in de Serie A te blijven.

In mei werd duidelijk dat Vitesse interesse heeft in Zoet, maar Schouten verwacht geen transfer van zijn cliënt. "Jeroen wil bij Spezia blijven. Hij ziet de club als zijn familie en wil een bijdrage leveren aan de terugkeer naar de Serie A. Er zijn wat clubs met interesse en daar luisteren we naar, maar zijn voorkeur ligt bij Spezia."