Keeperssoap bij FC Utrecht mogelijk snel ten einde: veel belangstelling voor tweetal

FC Utrecht kan naar verluidt spoedig afscheid nemen van Mattijs Branderhorst en Fabian de Keijzer. De doelmannen willen vertrekken bij de club nadat Vasilis Barkas plotseling werd gehaald als nieuwe eerste keeper. Inmiddels hebben meerdere clubs zich volgens De Telegraaf al gemeld in de Domstad.

Branderhorst en De Keijzer zouden samen gaan uitvechten wie de nieuwe eerste doelman van Utrecht zou worden. Eerstgenoemde liet NEC transfervrij achter zich om bij zijn nieuwe werkgever eindelijk wel de eerste keus te worden. Utrecht zorgde eerder deze week echter voor een verrassing door Barkas alsnog in te lijven. Hij stond vorig seizoen onder de lat in Stadion Galgenwaard en wordt nu weer de nummer een.

Daar hadden Branderhorst en De Keijzer geen rekening mee gehouden. Inmiddels hebben beide doelmannen aangegeven te willen vertrekken bij Utrecht. Ze zien onvoldoende sportief perspectief bij hun club en volgens De Telegraaf is er dus voldoende belangstelling. De krant noemt echter nog geen namen. Utrecht heeft bij De Keijzer al aangegeven dat een vertrek bespreekbaar is. Dat is in het geval van Branderhorst nog niet zo.

In gesprek met ESPN vertelde Branderhorst uitgebreid over zijn eigen situatie. "We gaan kijken naar de mogelijkheden want de situatie is wel echt veranderd. Ik had het idee dat ik een eerlijke kans had, maar dat is nu niet meer. We moeten samen om tafel gaan en bekijken wat het beste is om nu te doen. Vertrekken zou een optie kunnen zijn. Ik ben niet boos. Maar als ik afspraken maak dan is mijn woord mijn woord."