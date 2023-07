Kevin Blom laat na lange afwezigheid van zich horen: 'Dat vond ik zelf ook een beetje raar'

Kevin Blom heeft vrijdagavond bij het oefenduel tussen Bergambacht en Sparta Rotterdam (0-9) zijn rentree op de Nederlandse velden gemaakt. Het was voor de 49-jarige scheidsrechter een jaar geleden dat hij een wedstrijd floot. In gesprek met Voetbal International verklaart hij zijn lange afwezigheid.

"Ik heb een blessure gehad en heel veel last gehad van corona", vertelt de arbiter die eind 2021 voor het laatst een wedstrijd in het betaald voetbal leidde. "Long covid, problemen met buik en darmen, echt klote allemaal. Ben ik een half jaar zoet mee geweest."

Het is het afgelopen jaar stil geweest rond Blom. Omdat er niets naar buiten kwam over de redenen van de afwezigheid van de scheidsrechter, werd er veel gespeculeerd. "Dat vond ik zelf ook een beetje raar. Er was ook niet echt iemand die contact met me zocht. Het was zwaar, maar ik kijk vooruit. Eindelijk kan ik weer lekker fluiten. Twee tot drie maanden optrainen, en dan eind dit jaar hopelijk terugkeren in het betaald voetbal."