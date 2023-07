Kijkers van de oefenwedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid ergerden zich zaterdagavond massaal aan muziek die te horen was gedurende de eerste helft. Het nummer Que Levante la Mano was gedurende de hele eerste helft hard te horen in de uitzending van Ziggo Sport, maar niet bij buitenlandse zenders. Op Twitter werd Ziggo massaal aangesproken op de muziek, die na de pauze niet meer te horen was.