Kik Pierie geeft tekst en uitleg over 'Weghorstje' na cruciale wedstrijd Excelsior: 'De emoties die toen vrijkwamen...'

Kik Pierie mag zich definitief speler van Excelsior noemen. De verdediger maakte vier jaar geleden de overstap van sc Heerenveen naar Ajax, maar zijn avontuur in Amsterdam werd een grote teleurstelling. Hij speelde in de tweede helft van het afgelopen seizoen al op huurbasis voor Excelsior, waarmee hij zich wist te verzekeren van een langer verblijf in de Eredivisie. Marciano Vink was kritisch op het interview dat Pierie gaf na de beslissende wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Op de clubwebsite van Excelsior vertelt de voetballer waarom hij zó emotioneel was.

Pierie begon het afgelopen seizoen nog bij Ajax, maar al snel werd duidelijk dat hij wederom geen rol van betekenis zou gaan spelen in de hoofdmacht. De verdediger kwam in de eerste seizoenshelft vijftien keer uit voor Jong Ajax, alvorens in de winterstop op huurbasis de overstap te maken naar Excelsior. De Rotterdammers moesten in de tweede seizoenshelft lang vrezen voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Pierie kon zijn tijdelijke werkgever in de eerste maanden niet van dienst zijn. Door een spierblessure ontbrak hij in de eerste elf wedstrijden na de winterstop.

Artikel gaat verder onder video

Eenmaal hersteld moest Pierie geduld hebben. Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen hield hem in de wedstrijden tegen SC Cambuur en FC Twente nog aan de kant. Op 8 april verscheen Pierie in de uitwedstrijd tegen PSV aan de aftrap. De Rotterdammers verloren met 4-0, maar haalden uit de laatste zes wedstrijden nog acht punten. Daarmee verzekerden ze zich van een langer verblijf in de Eredivisie. Na de 3-0 overwinning op Fortuna Sittard - Pierie opende de score - op de voorlaatste speeldag stond hij geëmotioneerd voor de camera van ESPN. “Ik heb de laatste jaren zoveel pech gehad met blessures. Ik heb zo hard gewerkt om naar dit soort momenten toe te leven. Het heeft zolang geduurd en nu is het eindelijk zover”, zei hij.

Analist Vink was niet onder de indruk van het interview van Pierie. “Kik Pierie doet een Weghorstje. Het is net een beetje too much. Je hebt toch gewoon een half seizoen bij Jong Ajax alle wedstrijden gespeeld? Daar hield hij jong talent tegen. En dan kom je bi Excelsior en raak je heel lullig geblesseerd. Ik snap dat je revalideert, maar haal dan gewoon een Redouan El Yaakoubi voor de camera. Maar goed: iedereen zijn momentje, en Kik Pierie wil blijkbaar ook even zijn momentje”, was Vink kritisch.

Gewaardeerd

Bijna twee maanden later legt Pierie op de website van Excelsior uit waarom hij na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard zó geëmotioneerd was. “Ik heb altijd de waardering en het vertrouwen gevoeld van de club. Ik wilde dat graag terugbetalen en dat is gelukt aan het einde van het seizoen. De emoties die toen vrijkwamen, dat heb ik niet vaak in mijn carrière meegemaakt. Die kwamen van heel diep en dat had ook met Excelsior te maken. Ik voel me hier gewoon heel erg op mijn plek.” Pierie is dat interview uiteraard nog niet vergeten. “Ik heb tijdens de vakantie veel over dat moment nagedacht en kreeg elke keer weer kippenvel. Ik voelde me heel erg gewaardeerd en thuis.”