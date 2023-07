Liverpool betaalt 70 miljoen voor Szoboszlai en grapt over Elon Musk

Liverpool heeft de komst van Dominik Szoboszlai officieel bevestigd. De Premier League-club voldoet aan de contractuele afkoopsom en maakt zeventig miljoen euro over aan RB Leipzig. Szoboszlai wordt na Alexis Mac Allister de tweede zomeraanwinst van the Reds.

Bij de aankondiging van de transfer grapt Liverpool over het besluit van Elon Musk om een maximumaantal tweets per dag te tonen aan gebruikers. "We hopen dat je vandaag nog niet aan je limiet zit...", tweet de club bij een foto van Szoboszlai die een vlag met de Hongaarse driekleur vasthoudt. Hij gaat spelen met rugnummer 8, dat vrij was sinds het transfervrije vertrek van Naby Keïta naar Werder Bremen.

Szoboszlai, een 22-jarige Hongaarse middenvelder, zegt dolblij te zijn met zijn overstap naar een 'historische topclub'. "De laatste drie à vier dagen duurden heel lang, het was niet makkelijk. Maar ik ben er nu eindelijk. Liverpool is een club met een grote historie, goede spelers en een goede trainer, alles klopt. Het was een perfecte stap."

Szoboszlai komt het best tot zijn recht achter de spitsen. In die hoedanigheid scoorde hij uiteindelijk 20 keer in 91 wedstrijden voor Leipzig. Zijn contract liep nog drie seizoenen door. Hij kwam in 2021 voor 22 miljoen euro over van Red Bull Salzburg.

Op twee na duurste aankoop

Szoboszlai gaat de geschiedenis in als een van de duurste aankopen ooit van Liverpool. De grootmacht betaalde in het verleden alleen meer voor Virgil van Dijk (85 miljoen) en Darwin Núñez (80 miljoen).