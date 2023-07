Loopbaan gaat uit als een nachtkaars: 'Hoelang nog alvorens Eden Hazard officieel zijn afscheid aankondigt?'

Liefst 115 miljoen euro telde Real Madrid in de zomer van 2019 neer voor de komst van Eden Hazard. De Belgische dribbelaar was in de jaren ervoor bij Chelsea uitgegroeid tot één van de beste spelers op zijn positie in Europa en had in de Spaanse hoofdstad Cristiano Ronaldo moeten doen vergeten. De Portugees was een jaar eerder overgestapt naar Juventus. Een ondankbare taak voor Hazard, maar hij slaagde er zelfs niet in ook maar een beetje aan de verwachtingen te voldoen. Vier jaar later lijkt hij te gaan stoppen met voetballen.

“Hoelang nog alvorens Hazard officieel zijn afscheid aankondigt? We zijn bijna half juli en er is geen enkel signaal dat de ex-Rode Duivel binnen enkele dagen ergens op een trainingsveld staat”, schrijft Het Nieuwsblad. Hazard behoorde eind vorig jaar nog tot de WK-selectie van België, maar kon niet voorkomen dat de Rode Duivels al na drie wedstrijden waren uitgespeeld in Qatar. Dat werd overigens niet van hem verwacht. Hazard kwam er in de afgelopen jaren niet aan te pas bij Real Madrid. Ook het vorige seizoen werd er een om heel snel te vergeten. De aanvaller kwam slechts tien keer in actie voor de Koninklijke.

Hazard vertrok na het voorbije seizoen definitief bij Real Madrid. De club betaalde in de zomer van 2019 115 miljoen euro voor een speler die uiteindelijk slechts 76 wedstrijden zou spelen, daarin zeven keer scoorde en twaalf assists leverde. Over de toekomst van Hazard is op dit moment veel onduidelijk. De oud-speler van ook Lille en Chelsea werd de voorbije weken en maanden met meerdere clubs in verband gebracht, maar dat lijken loze geruchten te zijn geweest. “Werden aanvankelijk nog clubs als Liverpool, Chelsea en Newcastle genoemd, dan zijn die helemaal uit het geruchtencircuit verdwenen”, stelt Het Nieuwsblad.

Ook een rentree in de Jupiler Pro League lijkt er niet te gaan komen. Hazard zou met zijn jongere broertjes Kylian en Thorgan herenigd worden bij promovendus RWDM, maar Het Nieuwsblad noemt dat ‘een verhaal te mooi om waar te zijn’. “Eden Hazard verdiende bij Real Madrid liefst twintig miljoen euro per jaar. Om dan zijn carrière af te sluiten bij een degradatiekandidaat uit de Belgische competitie wiens spelerskern qua waarde zelfs niet boven het vorige salaris van Hazard uitstijgt, is wishful thinking.” Ook Anderlecht passeerde de revue, maar dat lijkt gezien het verleden eveneens geen serieuze optie. “Hazard weigerde paars-wit ooit als jeugdspeler en verkoos Lille OSC in Frankrijk om zijn opleiding te vervolmaken.”

Bij OSC Lille gaf Hazard het startsein voor een mooie carrière, maar die dreigt inmiddels als een nachtkaars uit te gaan. De aanvaller won in 2022 de Champions League met Real Madrid en werd in 2020 én 2022 kampioen van Spanje, maar daar had hij geen aandeel in.