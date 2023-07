Luis Campos stuurde op 29 juni 2022 om 0.19 uur veelzeggend appje over Xavi Simons

Er komt spoedig een einde aan de soap rond Xavi Simons, die op het punt staat zijn terugkeer naar Paris Saint-Germain FC af te ronden. De twintigjarige middenvelder maakt gebruik van een clausule in zijn contract waardoor hij PSV voor een bescheiden transfersom van zes miljoen euro kan verlaten. Het leek er aanvankelijk op dat de Eindhovense club de loterij had gewonnen door Simons transfervrij binnen te halen, maar de vork bleek toch anders in de steel te steken.

In een uitgebreide analyse schrijft het Eindhovens Dagblad dat meteen na de bekendmaking van de komst van Simons vanuit Parijs berichten doorsijpelden dat Paris Saint-Germain nog grip op de speler had. Dat bleek ook uit een appje van Luis Campos op 29 juni 2022 om 0.19 uur, een kwartier na de aankondiging van de transfer, dat in handen van de krant is. Campos verklaarde hierin dat PSG nog gewoon controle over de speler had.

Artikel gaat verder onder video

Waar aanvankelijk het bestaan van een PSG-clausule werd ontkend, bleek later dat Simons wel degelijk voor een gelimiteerde transfersom kon terugkeren naar de Franse grootmacht. PSV had weliswaar niets afgesproken met Paris Saint-Germain, maar wel met Simons zelf. Waar men er eerst van uitging dat de Oranje-international voor tien à twaalf miljoen euro was op te halen door zijn oude club, werd later duidelijk dat Paris Saint-Germain slechts zes miljoen euro hoeft te betalen om PSV van zijn sterspeler te beroven.

Volgens L'Équipe kan PSV dat bedrag niet eens volledig in een eigen zak steken. Een derde van de transfersom, twee miljoen euro, gaat naar Simons en zijn management. Dat betekent dat de Eindhovenaren slechts vier miljoen euro overhouden aan het vertrek van de middenvelder, die na zijn transfer naar Paris Saint-Germain vermoedelijk meteen op huurbasis naar RB Leipzig verterkt.