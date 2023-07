Manchester United voert druk op Mount op: aanwinst krijgt iconisch rugnummer toegewezen

Manchester United verwacht veel van de kersverse aanwinst Mason Mount, zoveel is duidelijk. De 24-jarige middenvelder gaat op Old Trafford met het iconische nummer 7 op zijn rug spelen en treedt daarmee in de voetsporen van een aantal clublegendes.

In het verleden droegen sterspelers als George Best, Eric Cantona, David Beckham en Cristiano Ronaldo hetzelfde nummer op hun rug. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen voor Mount, die echter weet waar hij aan begint. "Iedereen kan zien dat de club grote stappen heeft gezet onder Erik ten Hag", vertelde de aanwinst tijdens zijn perspresentatie. "Ik heb de trainer ontmoet en zijn plannen met hem besproken, ik ben enthousiast over de komende seizoenen en ben er klaar voor om het harde werk te leveren dat hier van mij verwacht wordt.

Artikel gaat verder onder video

Mount heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem voor vijf jaar verbindt aan Manchester United. Zijn verbintenis bevat bovendien een optie voor een zesde seizoen. Volgende week woensdag zou hij zijn officieuze debuut kunnen maken als United in Oslo een oefenduel speelt tegen het afgelopen seizoen gedegradeerde Leeds United. De middenvelder is echter nog herstellende van een bekkenblessure die hem ook de laatste maanden van afgelopen seizoen kostte en waaraan hij is geopereerd. Of hij op tijd fit is voor het treffen in Noorwegen is derhalve nog de vraag.

Het iconische rugnummer dat Mount op Old Trafford gaat dragen is geen garantie voor succes gebleken. Zo bleken Alexis Sánchez, Angel Dí María en Edinson Cavani geen doorslaand succes in het shirt van The Red Devils. Ook Memphis Depay kon de verwachtingen niet waarmaken in Manchester, na slechts zeven doelpunten in 53 wedstrijden verliet hij de club in 2017 al na twee seizoenen om zijn loopbaan voort te zetten bij Olympique Lyonnais. Daar verdiende hij alsnog een overstap naar de Europese top; via FC Barcelona kwam hij uiteindelijk terecht bij zijn huidige werkgever Atlético Madrid.