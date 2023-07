'Mason Greenwood kan sleutelrol spelen om Erik ten Hag alsnog zijn gewenste spits te bezorgen'

Manchester United presenteerde met Mason Mount inmiddels de eerste grote aanwinst voor komend seizoen. Daarnaast is de club van manager Erik ten Hag nog altijd druk doende om keeper André Onana naar Old Trafford te halen. De derde grote prioriteit, de komst van een nieuwe spits, lijkt met dank aan Mason Greenwood (21) een stapje dichterbij te komen voor The Red Devils.

Ten Hag en United zitten behoorlijk met Greenwood in de maag. De Engelsman brak al door in de hoofdmacht en gold lange tijd als het absolute toptalent en toekomstig sterkhouder van de club. Sinds zijn arrestatie voor de vermeende mishandeling en verkrachting van zijn vriendin in januari 2022 speelde de Engelsman echter geen minuut meer in de hoofdmacht. Hoewel hij inmiddels niet meer wordt vervolgd voor die feiten, lijkt United het niet aan te durven om hem weer op te stellen uit angst voor negatieve reacties van supporters en sponsoren.

Greenwood zou echter een sletelrol kunnen spelen bij het aantrekken van een nieuwe spits, een positie die afgelopen seizoen met weinig succes werd ingevuld door huurling Wout Weghorst. Waar United eerder werd gelinkt aan onder meer Victor Osimhen (Napoli) en Harry Kane (Tottenham Hotspur) zou de focus de laatste tijd verschoven zijn naar het Deense talent Rasmus Højlund (Atalanta), die afgelopen seizoen indruk maakte in de Serie A.

Een eerste bod van naar verluidt 35 miljoen euro op de Deen zou echter zijn afgewimpeld door de club van Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Manchester Evening News zijn de Italianen inmiddels echter de belangrijkste gegadigde om Greenwood op huurbasis over te nemen van United. De krant schrijft dat directeur voetbal John Murtough 'uitgebreide gesprekken' met Atalanta zou hebben gevoerd over een deal waarbij Højlund naar Old Trafford vertrekt en Greenwood op huurbasis de omgekeerde weg bewandelt.