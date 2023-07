'Memphis Depay snijdt een terecht punt aan, maar is ook wel erg naïef'

Benjamin Mendy werd deze maand vrijgesproken van de laatste aanklachten omtrent verkrachting en aanranding. De linksback tekende vervolgens een contract bij Lorient en hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen. Memphis Depay steunt Mendy en vroeg zich na de vrijspraak af hoe ervoor gezorgd kan worden dat Mendy zijn goede naam terugkrijgt. Zelf had Depay 'geen kwaad' kunnen ontdekken in Mendy, voegde hij toe.

Depay heeft Mendy gesproken op FaceTime en stond enkele keren tegenover hem op het veld. Op basis van die ontmoetingen kon hij de aanklachten niet geloven. De vrijspraak van Mendy en de daaropvolgende reactie van Depay worden besproken in de FCUpdate Podcast. "Hij heeft een punt, maar het is naïef om te zeggen dat hij het in jouw ogen niet heeft gedaan, omdat je een keer hebt gefacetimed en wedstrijden tegen hem hebt gespeeld."

