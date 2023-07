Memphis Depay staat naast prins van Ghana: 'Ja, we wijzen naar JOU!!!'

Memphis Depay heeft opnieuw van zich doen spreken met een lange tweet. Twee dagen nadat hij het opnam voor de vrijgesproken Benjamin Mendy, roept hij mensen op om verbinding te zoeken.

Memphis deelt een foto waarop hij naast een Ghanese prins te zien is. Ze wijzen allebei naar de camera. "Ja, we wijzen naar JOU!!! Praat jezelf nooit omlaag, we zijn gemaakt om kings and queens te zijn! Nou ja... sommigen van ons! We moeten zelfvertrouwen hebben, ambitieus zijn en tegelijkertijd nederig! Voordat je leven in anderen aanwakkert, moet je liefde voor jezelf hebben! Zo zullen we meer van elkaar gaan houden, mooie banden creëren en samen gaan bouwen", schrijft Memphis.

De aanvaller kreeg de nodige reacties op zijn publicatie over Mendy, waarin hij zich afvroeg 'wie er opstaat' voor de linksback en 'wie verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade die zijn naam is toegedaan'. Mendy werd vrijgesproken van alle aanklachten van verkrachting. Memphis zou graag zien dat de mensen die op zijn bericht reageren met elkaar in gesprek gaan.

"Stel je voor dat alle mensen die twee dagen geleden reageerden onder de foto van Benjamin Mendy een band met elkaar zouden scheppen... 🤯😮‍💨 Stel het je voor! We hebben nog een lange weg te gaan, maar we komen ergens! By the way, ik sta hier naast de prins van Ghana en namens hem laat ik jullie weten dat we wijzen naar JOU!!!! Laat me zien wie de echte leiders op de wereld zijn!? Als je een volger bent, is dat prima, ga dan met een goede spirit achter je leider staan. Alleen maar positieve mindsets #speakingmymind #ithinktheyscaredofus #africa #Ghana."