Mike Verweij heeft slecht nieuws voor Ajax-fans: 'Ik wil ze echt uit die droom helpen'

Mike Verweij verwacht dat er wat ingaande transfers betreft deze zomer niet heel veel meer gaat gebeuren bij Ajax. In de podcast Kick-off van De Telegraaf vertelt de journalist voor welke posities de Amsterdamse clubs nog spelers zoekt.

"Als de fans van Ajax denken dat er heel veel gaat gebeuren, dan wil ik ze echt uit die droom helpen. Ajax is, begreep ik, op zoek naar een spits. Ik weet de naam niet, maar afgelopen week is een deal afgeketst. Dat gaat dus niet door", aldus Verweij. Mogelijk is Rafa Mir de spits die Ajax is misgelopen. Mundo Deportivo meldde deze week in elk geval dat de Amsterdammers geen werk meer maken van de aanvaller van Sevilla.

Artikel gaat verder onder video

Ajax heeft volgens Verweij nog wel goede hoop op de komst van Josip Sutalo. "Daar zijn ze redelijk ver mee", stelt de Ajax-watcher. "Ajax wil ook een tweede centrale verdediger halen. Daar houdt het voorlopig wel mee op. Ik denk dat ze ook wel aan het kijken zijn naar een eventuele vervanger voor Dusan Tadic, al hebben ze aan de linkerkant in principe Steven Bergwijn en daarachter Mika Godts. Ik denk dat er niet heel veel gaat gebeuren."

Waar de selectie van Maurice Steijn waarschijnlijk nog met enkele spelers zal worden versterkt, is het de verwachting dat er de komende tijd ook een paar uitgaande transfers zullen plaatsvinden. "Edson Álvarez gaat uiteindelijk wel weg. Dat loopt. De verwachting is dat West Ham United binnenkort met een bod bij Ajax komt."