Mike Verweij trekt pijnlijke conclusie: 'Xavi Simons heeft PSV geld gekost'

Xavi Simons heeft PSV alleen maar geld gekost. Dat is de pijnlijke conclusie die Mike Verweij trekt nu duidelijk is dat twintigjarige middenvelder een derde van de transfersom van zes miljoen euro in eigen zak steekt. PSV moet het zich volgens de journalist aanrekenen dat er zoveel verkeerde verhalen over de PSG-clausule in het contract van Simons de wereld in zijn geholpen.

"In eerste instantie was er geen enkele clausule, daarna was er een clausule van twaalf miljoen en toen bleek dat het zes miljoen euro was. Vandaag maakt L’Équipe bekend dat het inderdaad om zes miljoen gaat, maar dat er ook nog twee miljoen naar Xavi Simons gaat. Dat is heel pijnlijk, want dan heeft Xavi Simons PSV gewoon geld gekost", stelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

De journalist maakt een rekensommetje. "PSV houd vier miljoen aan de transfer over. Na belastingen is dat twee miljoen euro en ik denk dat het contract van Simons wel meer dan twee miljoen euro is geweest", gaat Verweij verder. "Simons is ontzettend van waarde geweest voor PSV en mede door hem speelt PSV ook in de voorronde van de Champions League. Als PSV de Champions League ingaat, kun je zeggen dat het het waard is geweest."

Al met al vindt Verweij dat PSV eens goed in de spiegel moet kijken. "Deze transfer en de hele communicatie eromheen verdienen natuurlijk niet de schoonheidsprijs."