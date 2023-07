SC Heerenveen bevestigt: Van Ewijk heeft Engels avontuur te pakken.

Milan van Ewijk vertrekt na twee seizoenen bij sc Heerenveen. De 22-jarige rechtsback maakt de overstap naar Coventry City, dat afgelopen seizoen nét naast promotie naar de Premier League greep en daarom andermaal actief zal zijn in het EFL Championship.

Het vertrek van Van Ewijk zat er al een tijdje aan te komen. De pijlsnelle rechtsback heeft zich in de afgelopen Eredivisieseizoenen bewezen bij zowel ADO Den Haag als Heerenveen. Niet voor niets werd PSV genoemd als mogelijke nieuwe eindbestemming. Tevens was al snel duidelijk dat Van Ewijk ook in Engeland goed in de markt lag. Dat blijkt omdat de 22-jarige Amsterdammer donderdagochtend in het vliegtuig is gestapt naar dat land.

Van Ewijk tekent een vierjarig contract bij Coventry en ligt dus tot medio 2027 vast in Engeland. Zijn nieuwe club liep afgelopen seizoen op een haar na promotie mis naar de Premier League. Coventry, waar vooralsnog ook Gustavo Hamer nog altijd onder contract staat, verloor na strafschoppen van Luton Town en werd daardoor veroordeeld tot nog een seizoen in de Championship.

Heerenveen zal een transfersom ontvangen voor de rechterverdediger, omdat hij nog tot medio 2025 vast lag bij de Friezen. De hoogte van de vergoeding die de club voor Van Ewijk ontvangt is echter niet bekendgemaakt. Ook ADO gaat flink meeprofiteren van de transfer. De club verkocht Van Ewijk in 2021 aan Heerenveen en wist destijds een doorverkooppercentage van liefst twintig procent te bedingen. Van Ewijk speelde voorheen ook nog voor tijdelijk voor SC Cambuur en bij de amateurs van Excelsior Maassluis.