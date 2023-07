Mislintat kijkt kritisch naar salarissen bij Ajax en denkt aan bijzondere constructie

Ajax onderneemt pogingen om de vaste lasten 'onder controle te brengen', zo schrijft Voetbal International. Zo wordt mogelijk gekeken of de salarissen van de spelers nog corresponderen met hun prestaties op het veld.

Met de contractontbinding van Dusan Tadic werd al zes miljoen euro bespaard. "Het ligt in de lijn der verwachting dat Ajax de komende weken kritisch zal kijken naar spelers wier plek op de salarislijst niet langer correspondeert met hun plek in de sportieve hiërarchie", schrijft VI. Als voorbeeld wordt Davy Klaassen aangehaald; zijn vertrek valt niet uit te sluiten. In Turkije wordt hij al in verband gebracht met Besiktas.

De nieuwe technisch directeur Sven Mislintat heeft ook een ander plan om de salariskosten beheersbaar te houden. Bij het sluiten van nieuwe contracten zou een beloningsstructuur geïmplementeerd moeten worden, waardoor salarissen meestijgen of dalen met het Europese toernooi waarin Ajax uitkomt. Dat is nu nog niet het geval, waardoor de gemiste Champions League-inkomsten extra hard aankomen.

